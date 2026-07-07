Ақтау маңындағы Каспийде ер адам суға батып кетті
Куәгерлердің айтуынша, қайғылы оқиға жағалаудың жабдықталмаған бөлігінде болған.
Ақтау маңындағы Каспий теңізінде қайғылы оқиға болып, ер адам суға батып кетті. Ал оның ұлын демалушылар дер кезінде судан шығарып, аман алып қалды.
Lada.kz-тің хабарлауынша, оқиға Caspian Star демалыс базасының маңында болған. Куәгерлердің айтуынша, теңізде қатты толқын кезінде әкесі мен баласы суға бата бастаған. Жағалауда демалып жүрген адамдар бірден көмекке ұмтылып, алдымен баланы, кейін әкесін судан алып шыққан.
Ер адам жағаға ес-түссіз күйде жеткізілді. Жедел қызметтер келгенге дейін демалушылар оған ұзақ уақыт бойы жүрек-өкпе реанимациясын жасаған. Кейін құтқарушылар мен жедел жәрдемнің екі бригадасы көмек көрсеткенімен, ер адамның өмірін сақтап қалу мүмкін болмады.
Куәгерлердің айтуынша, қайғылы оқиға жағалаудың жабдықталмаған бөлігінде болған. Онда тұрақты құтқару бекеті жоқ, ал ұялы байланыс тұрақсыз болғандықтан, жедел қызметтерді шақыру мен олардың оқиға орнына жетуі қиындаған.
Дәрігерлер құтқарылған жасөспірімді және оған көмек көрсетуге суға түскен азаматтардың бірін тексерген. Қазіргі уақытта оқиғаға қатысты Маңғыстау облыстық Төтенше жағдайлар департаменті мен жедел медициналық жәрдем қызметінің ресми түсініктемесі күтілуде.
Құтқарушылар азаматтарды тек арнайы жабдықталған жағажайларда демалуға және теңізде қатты толқын кезінде суға түспеуге шақырады.
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