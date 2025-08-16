Каспий теңізінде 4 балдық жер сілкінісі болды

Оның ошағы қанша шақырым тереңдікте жатқаны анықталды. Каспий теңізінде магнитудасы 4 балдық жер сілкінісі 44 километрден астам тереңдікте болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Әзербайжанның Республикалық сейсмологиялық қызмет орталығы мәлімдеді.
Каспий теңізінде 44 километр тереңдікте магнитудасы 4 жер сілкінісі болды. Жерасты дүмпуі жергілікті уақытпен 8:22-де тіркелді, – делінген хабарламада.
Айта кетейік, Каспийде соңғы уақыттағы ең күшті жер сілкінісі 2023 жылғы 24 қарашада болған. Оның магнитудасы 5,2 құрап, эпицентрі 61 километр тереңдікте орналасқан еді.