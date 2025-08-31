Кашмирде нөсер мен көшкін салдарынан 11 адам қаза тапты

Үндістан бақылауындағы Кашмир аймағында нөсер жаңбыр мен көшкін салдарынан кемінде 11 адам қаза тауып, бір адам із-түзсіз жоғалып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синьхуа агенттігі таратқан мәліметке сәйкес, оқиғалар сенбі күні Реаси және Рамбан аудандарында, Сринагардың оңтүстігінде орын алды.
Ресми мәліметке сәйкес, таңғы уақытта Реаси ауданындағы Қарара ауылында бір отбасының жеті мүшесі нөсерден кейінгі көшкін үйін қиратып, жер астында қалып қойған. Жергілікті тұрғындар олардың мәйітін қираған үй астынан алып шықты.
Сонымен қатар Рамбан ауданының Раджад ауылында төрт адам қаза тауып, тағы бір тұрғын жоғалып кеткені хабарланды.
Бұл қайғылы оқиғалар — аймақта соңғы апталарда муссондық маусым кезінде жиілеп кеткен табиғи апаттардың жалғасы.