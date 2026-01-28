Картоп, ет, сүт қымбаттамайды: Кәсіпкерлерге аз пайызбен несие беріледі

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы («Алматы» ӘКК) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының (ӘМАТ) бағасын тұрақтандыру мақсатында кәсіпкерлерге жеңілдетілген несиелер беруді бастайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қаржыландыру айналым қаражатын толықтыру үшін жылдық 0,01% мөлшерлемемен ұсынылады. Несиелер шикізат сатып алуға, еңбекақы төлеуге, қызметтерге ақы төлеуге және логистикаға бағытталуы мүмкін. Өз кезегінде кәсіпкерлер дүкен сөрелерінде белгілі бір мерзімге бағаны бекітуге міндеттеледі.
Несие мерзімі үш айдан үш жылға дейін белгіленеді, ал жеткізілім көлемі келісімшарт жасасу кезінде бизнестің өзі арқылы айқындалады.
Жеңілдетілген қаржыландыру 31 атаудағы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын қамтиды. Олардың қатарында ұн, нан, жарма, картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат, қызанақ пен қияр, алма, қант, күнбағыс майы, сиыр еті, қой еті, жылқы еті, тауық еті, балық, сүт, айран, қаймақ, сүзбе, ірімшік, сары май, жұмыртқа, шай және тұз бар.
Несие беру туралы шешімді Алматы қаласы әкімдігі жанындағы бағаны тұрақтандыру тетіктерін іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі комиссия қабылдайды. Өтінімдерді қабылдау 2026 жылғы 20 ақпанға дейін жалғасады.
Қазіргі уақытта «Алматы» ӘКК-нің өндірушілермен жасалған келісімшарттары бар. Мәселен, «Сары-Бұлақ» компаниясы бірінші санаттағы жұмыртқаны бір данасын 59 теңгеден аспайтын бағамен жеткізуде. «Алатау Құс» кәсіпорны тауықтың жамбас және сан етін 1100 теңгеден, ал сирағын 1650 теңгеден ұсынып отыр. Nauryz Agro KZ компаниясы жамбас пен сан етін 1250 теңгеден жеткізеді. Аталған тауарлар бойынша бағаны тұрақтандыру мерзімі үш жылға дейін қамтамасыз етілген.
Сонымен қатар Magnum Cash&Carry сауда желісі арқылы картоп, сәбіз, пияз және қырыққабатты қоса алғанда, 10 мың тоннадан астам көкөніс жеткізілімі 2026 жылдың сәуір айының соңына дейін бекітілген бағамен тұрақтандырылуда. Сондай-ақ 2026 жылғы наурызға дейін қарақұмық, күріш, макарон өнімдері, май, сүт өнімдері, тауық еті, сиыр еті, ұн және тұзды қамтитын 11 атаудағы ӘМАТ бойынша бағаны тұрақтандыру туралы келісім қолданыста.
Жеңілдетілген несие алу шарттары «Алматы» ӘКК-нің ресми сайтында жарияланған.
Айта кетейік, Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізімі 19-дан 31 атауға дейін кеңейтілді. Олар қандай азық-түлік өнімдері екені туралы толық тізім жасаған едік.