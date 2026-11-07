«Картаңды бере тұр, үлесіңді аласың»: Оңай табыс қалай қылмысқа ұрындырады?
Банк картасын өзге адамға берген азамат алаяқтық әрекеттерге қатысы бар деп танылып, заң алдында жауап беруі мүмкін.
7 Қараша 2026, 17:40
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7 Қараша 2026, 17:407 Қараша 2026, 17:40
88Фото: ©BAQ.KZ архиві
Банк картасын уақытша пайдалануға беріп, ақы алу бір қарағанда оңай табыс сияқты көрінуі мүмкін. Алайда мұндай ұсыныстың артында алаяқтық схема тұруы ықтимал. Картаңызды бөтен адамға беру қандай жауапкершілікке әкеледі? BAQ.KZ тілшісі «Заң мен тәртіп – 1 минутта» жобасында түсіндіреді.
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