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  • «Картаңды бере тұр, үлесіңді аласың»: Оңай табыс қалай қылмысқа ұрындырады?

«Картаңды бере тұр, үлесіңді аласың»: Оңай табыс қалай қылмысқа ұрындырады?

Банк картасын өзге адамға берген азамат алаяқтық әрекеттерге қатысы бар деп танылып, заң алдында жауап беруі мүмкін.

7 Қараша 2026, 17:40
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 7 Қараша 2026, 17:40
7 Қараша 2026, 17:40
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Банк картасын уақытша пайдалануға беріп, ақы алу бір қарағанда оңай табыс сияқты көрінуі мүмкін. Алайда мұндай ұсыныстың артында алаяқтық схема тұруы ықтимал. Картаңызды бөтен адамға беру қандай жауапкершілікке әкеледі? BAQ.KZ тілшісі «Заң мен тәртіп – 1 минутта» жобасында түсіндіреді.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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