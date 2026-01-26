Канада Қытаймен сауда жасаса, толық баж салығы енгізіледі – Трамп

АҚШ президенті Дональд Трамп Канада премьер-министрі Марк Карниге ескерту жасап, егер Канада Қытаймен сауда келісімін жалғастырса, АҚШ әкелінетін тауарларға 100% баж салығын енгізеді деп мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Трамп бұл әрекетті «Канада Америка үшін Қытайға портқа айналады деп ойласа, қатты қателеседі» деп түсіндірді.
Канада мен Қытай арасындағы соңғы келісімге сәйкес, канадалық электромобильдерге тариф төмендетілген, ал ауылшаруашылық өнімдеріне бұрынғы салық сақталған. Канадалық премьер бұл шешім АҚШ-пен қатынастарға қарамастан, елдің экономикалық мүддесіне сай екенін айтты.
Трамптың ескертуі АҚШ-Канада арасындағы сауда шиеленісін күшейтті, екі ел арасындағы қатынастар мен Қытаймен сауда саясаты одан әрі бақылауда болады.