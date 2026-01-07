Израильдің Газаға шабуылынан қаза тапқандар саны 71 391-ге жетті

Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 71 391 адамға жетті. Бұл туралы Газадағы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәлімдемеде израильдік соққылардан қаза тапқандар мен жараланғандар, сондай-ақ қираған ғимараттардың үйінділерінен шығарылған мәйіттер туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілген.
Хабарламаға сәйкес, өңірдегі ауруханаларға израильдік шабуылдар салдарынан қаза тапқан екі адамның мәйіті жеткізілген, сондай-ақ 10 жаралы медициналық көмекке жүгінген.
Жалпы алғанда, Газада атысты тоқтату режимі күшіне енгеннен бері 424 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 1 199 адам жараланған. Құлаған ғимараттардың астынан 685 адамның мәйіті шығарылған.
2023 жылдың қазан айында басталған Израильдің Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандардың жалпы саны 71 391-ге, ал жараланғандар саны 171 279-ға жетті.
Газа секторындағы атысты тоқтату және тұтқындар алмасу туралы келісім
АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанда Египетте өткен келіссөздер барысында Израиль мен ХАМАС Газа секторында атысты тоқтату жөніндегі келісім жоспарының алғашқы кезеңін мақұлдағанын мәлімдеген болатын.
Египетте қол қойылған келісім Израиль үкіметінің мақұлдауымен 10 қазанда күшіне енді.
Алайда қолданыстағы атысты тоқтату келісіміне қарамастан, Израиль армиясы түрлі сылтаулармен палестиналықтарға қарсы шабуылдарын жалғастырып келеді.