Израильдің Газаға шабуылынан қаза тапқандар саны 70 мыңнан асты

Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 71 395 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Газа денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Мәлімдемеде израильдік соққылар нәтижесінде қаза тапқандар мен жараланғандар, сондай-ақ қираған ғимараттардың үйінділерінен шығарылған мәйіттер туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілген.
Хабарламаға сәйкес, өңірдегі ауруханаларға Израиль шабуылдары салдарынан қаза тапқан төрт адамның денесі жеткізілген, сондай-ақ жеті жаралы емдеу мекемелеріне түскен.
Жалпы алғанда, Газа секторында атысты тоқтату режимі күшіне енген сәттен бері 424 бейбіт тұрғын қаза тапқан, тағы 1199 адам жараланған. Құлаған ғимараттардың астынан 685 адамның денесі шығарылған.
2023 жылдың қазан айынан бері басталған Израиль шабуылдарының салдарынан Газа секторында қаза тапқандардың жалпы саны 71 395 адамға, ал жараланғандар саны 171 287 адамға жеткен.
Газа секторында Израиль армиясы қоныс аударғандар тұратын шатырды атқылап, үш палестиналықты өлтірді
Израиль армиясының Газа секторының оңтүстігінде қоныс аударған адамдар орналасқан шатырларға жасаған әуе соққысы салдарынан үш палестиналық қаза тапты.
Газа денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, бітімге қарамастан, Израиль Газа секторында соққыларын жалғастырып, түрлі заңбұзушылықтарға жол беріп отыр.
Осы ақпаратқа сәйкес, Израиль ұшқышсыз ұшу аппараты арқылы Газа секторының оңтүстігіндегі Хан-Юнус қаласында босқындар тұрған шатырларға соққы берген. Нәтижесінде үш бейбіт тұрғын қаза тапқан.
Газа секторындағы атысты тоқтату және тұтқын алмасу туралы келісім
АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанда Египетте өткен келіссөздер барысында Израиль мен ХАМАС Газа секторында атысты тоқтату туралы келісім жоспарының алғашқы кезеңін мақұлдағанын мәлімдеген болатын.
Египетте қол қойылған бұл келісім Израиль үкіметінің келісімінен кейін 10 қазанда күшіне енді.
Соған қарамастан, Израиль армиясы Газа секторында қолданыстағы атысты тоқтату келісіміне қайшы түрде түрлі сылтаулармен палестиналықтарға қарсы шабуылдарын жалғастырып отыр.