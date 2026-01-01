Израильдің Газа секторына жасаған шабуылдарынан қаза тапқандар саны 71 269-ға жетті

2023 жылғы 8 қазаннан бері Израиль армиясының Газа секторына жасаған шабуылдары салдарынан қаза тапқандар саны 71 269 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Газа секторының Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, соңғы 48 сағат ішінде атқылау салдарынан қираған ғимараттардың қирандыларының астынан тағы үш адамның мәйіті шығарылған.
Эксклавтағы ауруханаларға 10 жараланған жеткізілген. Осылайша, 2023 жылғы 8 қазаннан бері Израиль шабуылдары салдарынан жарақат алған палестиналықтардың жалпы саны 171 232 адамға жеткен.
Газа секторында атысты тоқтату күшіне енген күннен бері Израиль шабуылдары салдарынан 415 адам қаза тауып, тағы 1 152 адам жараланған. Бұған қоса, бұған дейінгі атқылаулар кезінде қаза тапқан 682 палестиналықтың сүйектері қирандылардың астынан шығарылған.
Газада атысты тоқтату және тұтқындар алмасу жөніндегі келісім
АҚШ президенті Дональд Трамп 9 қазанда ХАМАС пен Израиль арасында Газа секторында атысты тоқтатудың алғашқы кезеңі бойынша келісімге қол жеткізілгенін хабарлаған.
Келіссөздер Египетте өткен. Израиль Үкіметі бекіткеннен кейін келісім 10 қазанда күшіне енді.
Алайда Израиль армиясы түрлі себептерді алға тартып, мезгіл-мезгіл Газа секторын атқылауды жалғастырып келеді.