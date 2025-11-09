Израиль Ыстамбұлдың Нетаньяхуға қарсы тұтқындау ордеріне қатаң жауап берді

Сыртқы істер министрі Гидеон Саар Ыстамбұл прокуратурасының премьер-министр Биньямин Нетаньяху мен Израильдің бірнеше ондаған жоғары лауазымды үкіметі мен әскери шенеуніктеріне берген тұтқындау ордерін сынға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ RBC-ге сілтеме жасай отырып.
X әлеуметтік желі сайтындағы жазбасында ол бұл қадамды Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанның «тағы бір пиар-акциясы» деп атады.
Саар Түркияның прокуратурасы жақында Ыстамбұл мэрін "тек Ердоғанға қарсы сөйлеуге батылы барғаны үшін" тұтқындауды ұйымдастырғанын еске салды.
Ердоғанның Түркиясында сот жүйесі ұзақ уақыт бойы саяси қарсыластарды басу және журналистерді, судьяларды және мэрлерді ұстау құралы болды. Израиль тиран Ердоғанның бұл соңғы пиар-акциясын батыл және менсінбей қабылдамайды, - деп жазды Саар.
Сот Ыстамбұлдың бұрынғы мэрін сыбайлас жемқорлық ісі бойынша ақтады.
7 қарашада Ыстамбұлдың Бас прокуратурасы Израиль премьер-министрі және қорғаныс министрі Исраэль Кац, Ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир және Израиль қорғаныс күштері Бас штабының бастығы Эял Замирді қоса алғанда, 37 күдіктіні қамауға алуға ордер берді.
Олар Газа секторында "геноцид және адамзатқа қарсы қылмыстар" және бұрын Палестина аумағының әскери-теңіз блокадасын бұзуға әрекеттенген Сумуд флотилиясының кемелеріне қарсы құқық бұзушылықтар жасады деп айыпталуда.
Нетаньяхуға Халықаралық қылмыстық соттың қамауға алу ордері қолданылуда. Израиль премьер-министріне "кем дегенде 2023 жылдың 8 қазаны мен 2024 жылдың 20 мамыры аралығында жасалған адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары" бойынша күдік келтірілуде. Тель-Авив бұл шараны антисемиттік деп атады.