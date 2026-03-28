Израиль мен АҚШ Бушер АЭС аумағына үшінші рет соққы жасады
Қаза тапқандар мен материалдық шығын туралы ақпарат жоқ.
Бүгiн 2026, 07:14
21Фото: AP Photo/ ISNA, Mehdi Ghasemi
Иранның Атом энергиясы жөніндегі ұйымы (ОАЭИ) Израиль мен АҚШ Бушер атом электр станциясының аумағына үшінші рет соққы жасағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Ведомствоның хабарлауынша, снаряд станция аумағына түскенімен, алдын ала дерек бойынша нысанның өзі зақымданбаған. Қаза тапқандар мен материалдық шығын туралы ақпарат жоқ.
ОАЭИ мұндай шабуылдар бейбіт атом инфрақұрылымына қарсы жасалып отырғанын және халықаралық құқық нормаларын өрескел бұзатынын атап өтті.
Айта кетейік, Бушер АЭС маңына алғашқы соққы 17 наурызда, ал екінші шабуыл 24 наурызда тіркелген. Оқиға туралы Иран Халықаралық атом энергиясы агенттігін хабардар еткен. Ұйым басшысы Рафаэль Гросси тараптарды барынша ұстамды болуға шақырған.
Ең оқылған:
- Қара теңіздегі танкерге шабуыл халықаралық құқықты бұзады – Түркия СІМ
- Доллар өзгереді: Банкнотта Трамптың есімі пайда болады
- Астанада 13 жасар бала операция үстінде қайтыс болған: Дәрігер амнистияға ілікті
- Ақтауда автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, жолаушылар жарақат алды
- Қазақстандықтар сәуір айында неше күн демалады?