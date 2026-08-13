Израиль Газа секторына жаңа соққылар жасады
Газа Денсаулық сақтау министрлігі 2023 жылдың қазан айынан бері жалғасып келе жатқан Израиль шабуылдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы жаңа мәліметтерді жариялады.
Соңғы тәулікте Израильдің Газа секторына жасаған соққылары салдарынан екі адам жарақат алды. Сондай-ақ құтқарушылар бұған дейін қаза тапқан адамның денесін үйінділердің астынан алып шықты.
Газа Денсаулық сақтау министрлігі 2023 жылдың қазан айынан бері жалғасып келе жатқан Израиль шабуылдарынан қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы жаңа мәліметтерді жариялады.
2025 жылғы 10 қазанда атысты тоқтату режимі күшіне енгеннен бері Израильдің Газаға жасаған шабуылдарынан 4 148 адам жарақат алып, 1 259 адам қаза тапқан. Үйінділердің астынан 808 адамның мәйіті шығарылған.
2023 жылдың қазан айынан бері Израильдің шабуылдары салдарынан Газа секторында қаза тапқандардың жалпы саны 73 388 адамға, ал жараланғандар саны 174 259 адамға жетті.
Бұған дейін Израиль АҚШ бастаған «Бейбітшілік кеңесі» ұсынған Газа секторындағы бейбіт реттеуге арналған 15 тармақтан тұратын жол картасын қабылдамаған болатын.
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