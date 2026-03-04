Израиль әуе кеңістігі сәрсенбі күні кешке қайта ашылады
Бүгін кешке Израиль әуе кеңістігін біртіндеп аша бастайды.
Бүгiн 2026, 08:14
118Фото: pixabay
Израиль әуе кеңістігі қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, сәрсенбі күні кешке қайта ашылады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ynet сайтына сілтеме жасап.
Израиль көлік министрі Мириам Регев Израиль әуе кеңістігін мерзімінен бұрын қайта ашуға рұқсат берді.
Әуе кеңістігі сәрсенбі күні кешке дейін, бірақ біртіндеп және қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес қайта ашылады, - деп атап өтті министр.
Бұған дейін БАҚ Израиль келесі аптаның басында әуе кеңістігін біртіндеп қайта ашуды қарастырып жатқанын хабарлаған болатын.
