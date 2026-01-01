Израиль 2025 жылы Газаның инфрақұрылымының 90 пайызын жойды

2025 жылы Израильдің шабуылдары салдарынан Газа экономикасына келген шығын 33 миллиард доллардан асты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Газа секторындағы үкіметтің баспасөз қызметі Израиль соққыларының салдарына қатысты жылдық статистиканы жариялады. Басылымның жазуынша, 2025 жылы өмірлік маңызы бар 15 саладағы тікелей шығын көлемі 33 миллиард доллардан асып кеткен.
Бұл деректер Газа секторындағы жағдайға арналған үкіметтің баспасөз қызметі ұсынған егжей-тегжейлі жылдық есепте келтірілген.
Ведомство ауыл шаруашылығы саласына, соның ішінде мал шаруашылығы мен балық аулау секторына келген зиянды атап өтті. Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, шамамен 17 800 гектар ауыл шаруашылығы жері зақымданған, бұл жалпы алқаптың 80 пайызынан астамын құрайды.
Есепке сәйкес, көкөніс егілетін жер көлемі 9 300 гектардан 400 гектарға дейін қысқарған. Израиль шабуылдары салдарынан ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ететін 1 000 ұңғыма, сондай-ақ ірі қара, ұсақ мал және құс өсіретін 500 ферма жойылған.
Баспасөз қызметінің мәліметіне сәйкес, Израиль шабуылдарының нәтижесінде 700-ден астам ауызсу ұңғымасы, 3 080 шақырым электр желісі және 400 шақырым су құбыры мен кәріз жүйелері істен шыққан.
Израиль қиратқан жолдардың жалпы ұзындығы Газа аумағында екі мың шақырымға жеткен. Сонымен қатар 150 үкіметтік ғимарат, 250 спорт және мәдени нысан толық жойылып, археологиялық және тарихи ескерткіштер де шабуылға ұшыраған.
Мәлімдемеде 2025 жылы Израиль армиясы Газада 112 мыңнан астам бомба қолданғаны, соның салдарынан Газаның инфрақұрылымының 90 пайызы жойылып, эксклав аумағының 55 пайызы оккупацияланғаны айтылған.
Басылымның дерегінше, 2025 жылы Израиль 22 аурухананы істен шығарып, 211 жедел жәрдем көлігіне және азаматтық қорғаныстың 23 техникасына шабуыл жасаған.
Израиль армиясы Газадағы мектептердің 95 пайызына зиян келтірген. 30 білім беру мекемесі толық қирап, 39-ы жартылай бүлінген. Нәтижесінде 1 000-нан астам оқушы, 88 мұғалім және жоғары оқу орындарының 45 оқытушысы қаза тапқан.
Израиль Газа секторында 34 мешітті толықтай, тағы 100 мешітті жартылай қиратқан, сондай-ақ үш шіркеуге бірнеше рет шабуыл жасаған. Газадағы 60 зираттың 21-і Израиль соққылары салдарынан толық жойылған.
Израиль 2025 жылы Газада 106 400 тұрғын үйді толықтай қиратты
2025 жылы Израиль Газада 106 400 тұрғын үйді толығымен жойды, 66 мың үйге елеулі зақым келтіріп, оларды тұруға жарамсыз етті, тағы 41 мың үй ішінара бүлінді. Эксклавтағы мәжбүрлі түрде қоныс аударғандар саны шамамен екі миллион адамға жетті. Инфрақұрылымның орасан зор қирауы салдарынан қосымша 213 мың палестиналық мәжбүрлі көшке ұшырады, - делінген хабарламада.
Сондай-ақ Израиль армиясы мәжбүрлі түрде қоныс аударған палестиналықтар паналаған 87 орналастыру орталығына шабуыл жасаған.