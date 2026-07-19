Измир жағалауында 39 заңсыз мигрант ұсталды

Мигранттар жағалау күзетінің операциясы кезінде анықталып, кейін көші-қон қызметіне тапсырылды.

19 Шілде 2026, 15:19
АВТОР
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TRT Haber 19 Шілде 2026, 15:19
19 Шілде 2026, 15:19
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Фото: TRT Haber

Түркияның Измир провинциясы жағалауында, Эгей теңізінде жағалау күзеті заңсыз көші-қонның жолын кесу бойынша арнайы операция жүргізді. Бұл туралы TRT Haber хабарлады.

Ведомствоның мәліметінше, мигранттар тобы ұшқышсыз ұшу аппаратының көмегімен анықталған. Операция барысында шекараны заңсыз кесіп өтпек болған 39 адам және оларды заңсыз тасымалдауды ұйымдастырды деген күдікке ілінген бір адам ұсталды.

Ұсталған мигранттар кейін Түркияның Көші-қон басқармасына тапсырылды. Ал заңсыз тасымалды ұйымдастырды деген күдіктіге қатысты процессуалдық іс-шаралар жалғасып жатыр.

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