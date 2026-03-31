Италия Иранға қарсы соғысқа қатысқан АҚШ ұшақтарының қонуына рұқсат бермеді
Италия АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы соғысына қатысқан бірнеше америкалық әскери ұшақтың Сицилия аралындағы Сигонелла базасына қонуына рұқсат бермеді. Бұл туралы сейсенбі, 31 наурыз күні италиялық Corriere della Sera газеті жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW-ге сілтеме жасап.
Басылымның мәліметінше, оқиға бірнеше күн бұрын болған, ал қонуға рұқсат бермеу туралы шешімді Италияның қорғаныс министрі Гвидо Крозеттоның өзі қабылдаған.
Corriere della Sera жазуынша, америкалық бомбалаушы ұшақтар әуеде болып, Сицилияға бағыт алған кезде Италия тарапы қонуға рұқсат беруден бас тартқан.
АҚШ ұшақтары алдымен Сигонеллаға қонып, кейін Таяу Шығысқа ұшуы тиіс болған. Алайда ұшу жоспары туралы италиялық қолбасшылық алдын ала хабардар етілмеген, сондай-ақ мұндай жағдайда қажет болатын келіссөздер де жүргізілмеген. Бұл жағдай бас тартуға себеп болған.
Сигонелла әскери аэродромы Сицилияның шығысында орналасқан. Мұнда Италияның әскери-әуе күштерімен қатар, АҚШ-тың әскери-теңіз күштерінің базасы да бар. Сонымен қатар база НАТО-ның басқа елдері тарапынан да пайдаланылады.
30 наурыз күні Испанияның қорғаныс министрі Маргарита Роблес елдің Ирандағы соғысқа қатысқан америкалық ұшақтар үшін әуе кеңістігін жабатынын мәлімдеді.
Біз Ирандағы соғысқа байланысты әрекеттер үшін әскери базаларды да, әуе кеңістігін де пайдалануға рұқсат бермейміз, – деді Роблес.
El Pais газетінің дереккөздерінің айтуынша, Мадрид АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери операциясына қатысқан жойғыш ұшақтар мен жанармай құю ұшақтарына Испанияның оңтүстігіндегі Рота және Морон-де-ла-Фронтера базаларын пайдалануға тыйым салып қана қоймай, үшінші елдерде орналасқан (мысалы, Ұлыбритания мен Франциядағы) америкалық әуе кемелеріне де шектеу енгізген. Ұшақтардың ұшып өтуі немесе қонуына тек төтенше жағдайларда ғана рұқсат берілуі мүмкін.