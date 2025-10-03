Испанияда жазғы аптап ыстықтан 3830 адам көз жұмды

Испанияда өткен жазда 3830 адам ыстықтың салдарынан қайтыс болды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 87,6%-ға көп, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Қайтыс болғандардың басым бөлігі қарттар: олардың 65%-ы 85 жастан асқан, ал жалпы зардап шеккендердің 96%-дан астамы – 65 жастан жоғары адамдар.
Министрлік деректері нақты медициналық диагноздарға емес, артық өлім көрсеткіштеріне негізделгендіктен, статистика кейін қайта қаралуы мүмкін.
AEMET ұлттық метеорологиялық агенттігінің мәліметінше, өткен жаз 1961 жылдан бергі ең ыстық кезең болды. Орташа температура 24,2 °C-қа жеткен.