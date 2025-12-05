Испания полициясы фермаларда құлдыққа түскен 300-ден астам шетелдікті босатты

Испания Ұлттық полициясы жұмысшыларды, негізінен непалдықтарды, заңсыз әкеліп, Испаниядағы бірнеше фермаларда "адамгершілікке жатпайтын" жағдайда пайдаланған қылмыстық желіні жойды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Испанияға жалған уәделермен әкелінген 300-ден астам шетелдік жұмысшылар тергеудің басты назарында болды. Тергеу нәтижесінде полиция жұмыс күшінің заңсыз саудасымен айналысқан және негізінен Непалдан келген иммигранттардан тұратын ұйымды анықтады.
Ұйым адамдарды елге заңсыз әкеліп, Испанияның орталық және шығысындағы фермалар арқылы жасырын түрде таратқан. Операция барысында 11 күдікті тұтқындалды, тағы екеуі тергеуде. Зардап шеккендердің саны – 322 мигрант, олардың барлығы дерлік Непалдан; 294-і Испанияда заңды түрде тұруға немесе жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құжаттарға ие болмаған.
Билік мәліметінше, олардың көпшілігі Еуропалық Одақтың басқа елдері, сондай-ақ Швейцария, Норвегия, Исландия және Лихтенштейн берген туристік визалар арқылы Шенген аймағына кірген.
Жұмысшылар әртүрлі аудандарға жіберіліп, негізгі еңбек құқықтарынан айырылған. Ұлттық полиция жариялаған видеода ондаған адамның қараңғы және тозығы жеткен кеңістіктегі матрацтарға жиналып жатқанын көруге болады.
Қылмыстық желі үшін Альбасеттегі оңтүстік-шығыс аймақта орынсыз баспана ұйымдастырған: желдетілмеген бөлмелер, қызметтердің минималды жиынтығы және билік сипаттауынша "лайықсыз және адамгершілікке жатпайтын" жағдай.
Сол жерден жұмысшылар күн сайын фургондармен тасымалданған, кейбір көліктерде минималды қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілмеген. Осындай сапарлардың бірінде Непал азаматы жол апатынан қайтыс болды.
Тергеушілердің айтуынша, жұмысшылар бірнеше ай бойы жалақы алмай, ең қарапайым азық-түлікпен ғана күнелткен. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, 30 миллионға жуық халқы бар Непал халқының 20%-дан астамы кедейлікте өмір сүреді.