Испания 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салады

Испания үкіметі 16 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желілерге қолжетімділігін шектеуді жоспарлап отыр және платформаларды жас мөлшерін тексеру жүйелерін енгізуге міндеттемек, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы 3 ақпанда Испания премьер-министрі Педро Санчес Дубайда өткен Дүниежүзілік үкіметтер саммитінде мәлімдеді, деп хабарлайды El País.
Әлеуметтік желілер заңдарды елемейтін, қылмыстарға көз жұма қарайтын бір түрдегі мемлекетке айналды. Біздің балаларымыз бастапқыда жалғыз өзі болмауы тиіс кеңістікте қалып отыр. Біз бұған бұдан былай төзе алмаймыз, – деді Педро Санчес.
Ол басқа да еуропалық елдерді Испанияның бастамасын қолдауға шақырды.
Біз балаларды цифрлық Жабайы Батыстан қорғауымыз керек, – деп қосты ол.
Басылым мәліметінше, бұл тыйым қазір Конгресте қаралып жатқан кәмелетке толмағандарды цифрлық ортада қорғау туралы заң жобасында көзделген.
Сонымен қатар, Испания премьерінің айтуынша, үкімет келесі аптада әлеуметтік желілердегі заңсыз контент пен өшпенділік тудыратын материалдар үшін платформалар басшыларының жеке жауапкершілігін қарастыратын, сондай-ақ алгоритмдермен манипуляция жасауды және заңсыз контентті таратуды қылмыстық жауапкершілікке жатқызатын тағы бір заң жобасын енгізеді.