Исландия "Eurovision – 2026" ән байқауына бойкот жариялады

Исландия "Eurovision – 2026" ән байқауына бойкот жариялаған Испания, Ирландия, Словения және Нидерландыдан кейін бесінші ел болды. Бұл шешім Израильдің байқауға қатысуының ресми түрде расталғанына байланысты қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Исландияның ұлттық хабар тарату қызметі RÚV мәлімдегендей, келесі жылы Венада өтетін байқауға қатыспау туралы шешім қабылданды. Басқарма отырысында елдің өнер қауымдастықтары мен жалпы жұртшылығының байқауға қарсы алаңдаушылығы ескерілген.
Израильдің қатысуы Еуропалық хабар тарату одағының (EBU) мүшелері мен жалпы жұртшылық арасында алауыздық тудырды. RÚV бұл мәселені байқаудың беделі мен барлық мүдделі тараптардың мүддесіне сәйкес шешуді қажет ететін күрделі мәселе деп санайды, – деп хабарланды басқарма мәлімдемесінде.
Израильдің " Eurovision – 2026" байқауына қатысуы Газа секторындағы қақтығыс және дауыс беру үдерісіне қатысты алаңдаушылықты арттырған. Өткен аптада EBU саммитінде дауыс берудің адалдығын қамтамасыз етуге бағытталған жаңа шаралар мақұлданған. Дегенмен, RÚV бұл түзетулер толық қанағаттанарлық деп санамайды.
Исландия шешімін жариялаған соңғы ел болып есептеледі. Басқарма бұған дейін EBU-ға Израильді конкурсқа қатысудан шеттету туралы ұсыныс білдіргенімен, өтініш қабылданбаған.
Байқау 2026 жылдың мамырында Венада өтеді. Израиль "Eurovision" байқауына 1973 жылдан бері қатысып келеді және соңғы рет 2025 жылы екінші орынға ие болды. Исландия ешқашан жеңіске жетпеген, бірақ 1999 және 2009 жылдары екінші орын иеленген.