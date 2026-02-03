Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді

Бүгiн, 18:41
64
Бөлісу:
Ақорда
PHOTO VIDEO
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысын Исламабад әуежайында Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шариф қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап. 

Мәртебелі мейманның келуіне орай Құрмет қарауылы сап түзеп, зеңбіректен 21 мәрте оқ атылды. 

Сондай-ақ Қазақстан мен Пәкістанның туларын ұстаған балалар Қасым-Жомарт Тоқаевқа қошемет көрсетті. 

Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді

Ертең жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіліп, екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасы талқыланады.

Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді
Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді
Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді
Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді
Исламабад әуежайында Қазақстан Президентіне құрмет көрсетілді

 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Конституция жобасында балалар құқықтары толық ескерілді – Динара Зәкиева
Келесі жаңалық
«Ұрпаққа тіл керек»: Ерқанат Көпжасар қазақ тілі төңірегіндегі дауға үн қатты
Өзгелердің жаңалығы