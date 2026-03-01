Иранның жаңа басшылығы Америка Құрама Штаттарымен келіссөздерді қайта бастауды ұсынды
АҚШ президенті Иранмен диалогқа дайын екенін растады.
Дональд Трамп Иранның жаңа басшылығы Америка Құрама Штаттарымен келіссөздерді қайта бастауды ұсынғанын айтты The Atlantic басылымына берген сұхбатында, деп хабарлады BAQ.KZ.
АҚШ президенті диалогқа дайын екенін растады, алдыңғы келіссөздерге қатысушылардың кейбірі қаза тапқанын және режимді құлатуға тырысу жағдайында қарапайым ирандықтарды қолдауға қатысты нақты жауап бермегенін атап өтті.
Өз кезегінде Иран президенті Махмуд Пезешкиан теледидардан сөйлеген сөзінде Уақытша кеңес өз жұмысын бастағанын және қаза тапқан Жоғарғы Көшбасшы Әли Хаменеидің бағытын жалғастырып, Израиль мен Америка базаларына соққы беретінін мәлімдеді.
Жаңа Жоғарғы Көшбасшыны бір-екі күн ішінде 88 діни ғалымнан тұратын сарапшылар кеңесі сайлайды, - деп мәлімдеді Иранның сыртқы істер министрі Аббас Арагчи.
Әскери әрекеттер жалғасуда: Иран күштері USS Abraham Lincoln кемесіне төрт баллистикалық зымыранмен соққы беруге тырысты, бірақ нысанаға жете алмады. Кек алу үшін АҚШ ирандық Jamaran класты эсминецті суға батырды. Сонымен қатар, Израиль әуе күштері Иран зымыранының Иерусалим маңындағы синагоганы қиратып, қоғамдық бомбадан қорғанатын орынды зақымдағаннан кейін Тегеранға шабуыл жасады.
