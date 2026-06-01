Ирандық келіссөз жүргізушілер Швейцарияға аттанды
Келіссөздер қарсаңында аймақтағы жағдай ушығып отыр.
Иранның жоғары деңгейдегі келіссөз делегациясы Швейцарияда өтетін АҚШ-пен келіссөздерге қатысу үшін жолға шықты. Делегацияны бас келіссөз жүргізуші Мұхаммед Бақер Қалибаф бастап барады, құрамында сыртқы істер министрі Аббас Арагчи және қауіпсіздік, орталық банк пен мұнай саласының жоғары өкілдері бар.
Reuters-тің хабарлауынша, АҚШ тарапынан келіссөздерге вице-президент Джей Ди Вэнс пен президенттің кеңесшілері Джаред Кушнер мен Стив Уиткофф қатысады деп күтілуде.
Келіссөздер қарсаңында аймақтағы жағдай ушығып отыр. Ислам революциясының Сақшылар корпусы Ормуз бұғазының жабылғанын мәлімдеп, оны қысым тетігі ретінде қолданатынын жеткізді. Алайда АҚШ Орталық қолбасшылығы бұғаз арқылы кемелердің еркін өтіп жатқанын және теңіз қозғалысы бақылауда екенін хабарлады.
Иран тарапы АҚШ пен Израильді Ливандағы атысты тоқтату режимін бұзды деп айыптап отыр. Тегеран бұл жағдай өңірдегі шиеленісті күшейтіп, келіссөздер процесіне әсер етуі мүмкін екенін мәлімдеді.
Сонымен қатар Ливандағы қақтығыстар жалғасуда. Израиль әскері мен «Хезболла» арасындағы өзара соққылар салдарынан құрбандар саны артып отыр. Тараптар бір-бірін атысты тоқтату шарттарын бұзды деп айыптауда.
АҚШ өкілдері келіссөздер жалғасып жатқанын және жағдайдың бақылауда екенін мәлімдеді.
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