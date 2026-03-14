Иранда қоғамда тәртіпсіздік тудыруға әрекет жасады деген айыппен 54 адам ұсталды
Билік «монархистер» жақтастары мен болжамды тыңшылардан қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіленгенін мәлімдеді.
Иранда билік өкілдерінің мәлімдеуінше, «жеке және мемлекеттік мүлікке шабуыл жасап, қоғамда бейберекет жағдай туғызуға әрекет етті» деген күдікпен 54 адам ұсталған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жартылай ресми Fars агенттігінің мәліметінше, Иран полициясының қоғамдық қауіпсіздік бөлімшесінің мәлімдемесінде «соңғы 72 сағат ішінде қоғамдық қауіпсіздік полициясы азаматтардың мүлкі мен мемлекеттік нысандарға шабуыл жасаған әрі қоғамда тәртіпсіздік туғызуға ұмтылған 54 адамды ұстады» деп айтылған.
Сондай-ақ билік «монархистер» (шах Мұхаммед Реза Пехлевидің ұлын қолдайтындар) және «тыңшылар» деп сипаттаған тұлғаларға қарсы жүргізілген операция барысында 3 дана атыс қаруы, 76 дана суық қару, бір қол гранатасы және едәуір көлемде оқ-дәрі тәркіленгені хабарланды.