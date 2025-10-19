Иранда 700 мың жылдан кейін жанартау оянды

Иранның оңтүстік-шығысындағы Тафтан жанартауы 700 000 жылдан астам тыныштықтан кейін белсенділік белгілерін көрсетуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ғалымдар 2023 жылдың шілдесі мен 2024 жылдың мамыры аралығындағы 10 айдың ішінде жанартау беті шамамен 9 сантиметрге көтерілгенін анықтады.
Зерттеу Geophysical Research Letters журналында жарияланды. Сарапшылардың пікірінше, бұл құбылыс жанартау бетінің астындағы газ қысымының жоғарылағанын көрсетеді, бұл оның бұдан былай толығымен тыныштықта емес екенін көрсетеді.
Тафтан жанартауының биіктігі шамамен 3940 метр және Иран мен Пәкістан шекарасындағы таулы аймақта орналасқан.
Ғалымдар жанартаудың оянуы кең сейсмикалық бақылау мен тұрақты бақылауды қажет ететінін атап өтті, өйткені одан әрі даму әлі белгісіз.