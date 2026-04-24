Иран қақтығысы әлемдік экономикаға қысымды күшейтті
Бүгiн 2026, 04:27
Ирандағы соғыс салдарынан туындаған энергетикалық дағдарыс жаһандық экономикаға кері әсерін жалғастырып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Мұнай бағасының өсуі өндіріс шығындарын арттырып, жеткізу тізбектерін әлсіреткен. Соның салдарынан Еуроаймақта іскерлік белсенділік төмендеп, инфляциялық қысым күшейді.
S&P Global деректеріне сәйкес, Еуроаймақ индексі 50,7-ден 48,6-ға дейін төмендеген, бұл экономикалық белсенділіктің бәсеңдегенін көрсетеді.
Компаниялар шығындардың өсуі мен қаржылық тәуекелдердің артуын атап өтуде. Бірқатар бизнес өкілдері болжамдарын қайта қарауға мәжбүр болған.
Сарапшылар бұл үрдіс жаһандық инфляцияны күшейтіп, экономикалық өсімді баяулатуы мүмкін екенін айтады. ХВҚ да әлемдік өсім болжамын төмендеткен.
