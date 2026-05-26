  • Иран президенті интернетке қолжетімділікті қалпына келтіруге бұйрық берді

Ресми мәліметтерге сәйкес, интернетті қалпына келтіру процесі кезең-кезеңімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Бүгiн 2026, 07:14
AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Фото: AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad

Иран президенті Масуд Пезешкиан ел аумағында интернетке қолжетімділікті қалпына келтіруге бұйрық берген. Бұл туралы ирандық БАҚ хабарлады.

Иранның Байланыс министрлігіндегі дереккөздің мәліметінше, интернет шектеулерін алып тастау туралы президенттік тапсырма ведомствоға жіберілген.

Бұған дейін NetBlocks халықаралық мониторинг қызметі Иранда интернетке қолжетімділік 86 күннен астам уақыт бойы іс жүзінде толық шектелгенін хабарлаған.

Ресми мәліметтерге сәйкес, интернетті қалпына келтіру процесі кезең-кезеңімен жүзеге асырылуы мүмкін.

