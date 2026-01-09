Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Иран наразылық акциялары кезінде интернетті өшіріп тастады

Бүгiн, 06:50
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Халықаралық интернет мониторингі қызметі NetBlocks Иранда интернеттің жаппай тоқтатылуы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәлімдеме X әлеуметтік медиа платформасында жарияланды.

Нақты уақыт режиміндегі деректер Иран қазіргі уақытта бүкіл ел бойынша интернеттің өшірілгенін көрсетеді, - деп жазды NetBlocks.

Ұйымның түсіндіруінше, үзіліс «ел бойынша наразылық акцияларына бағытталған бірқатар күшейтілген сандық цензура шараларынан кейін, халықтың қиын уақытта байланыс орнату құқығына кедергі келтіргеннен кейін» орын алған.

