Иран наразылық акциялары кезінде интернетті өшіріп тастады

Халықаралық интернет мониторингі қызметі NetBlocks Иранда интернеттің жаппай тоқтатылуы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мәлімдеме X әлеуметтік медиа платформасында жарияланды.
Нақты уақыт режиміндегі деректер Иран қазіргі уақытта бүкіл ел бойынша интернеттің өшірілгенін көрсетеді, - деп жазды NetBlocks.
Ұйымның түсіндіруінше, үзіліс «ел бойынша наразылық акцияларына бағытталған бірқатар күшейтілген сандық цензура шараларынан кейін, халықтың қиын уақытта байланыс орнату құқығына кедергі келтіргеннен кейін» орын алған.