Иран мұнайы қайтадан әлемдік нарыққа шықты
Иран АҚШ-пен жасалған бітім келісімінен кейін алғаш рет мұнай экспортын қайта бастады.
Иран АҚШ-пен жасалған бітім келісімінен кейін алғаш рет мұнай экспортын қайта бастады. Теңіз арқылы жеткізілімдер Вашингтон мен Тегеран арасындағы соғысты тоқтату туралы келісімнен соң жанданды.
Мұнай тасымалын геолокация және спутниктік деректер арқылы бақылайтын TankerTrackers мәліметінше, Иранның Diona және Hero2 супертанкерлері АҚШ әскери-теңіз күштері орнатқан теңіз қоршауынан шығып, халықаралық бағытқа бет алған. Екі кемеде жалпы көлемі 3,8 миллион баррель мұнай болған. Кейін тағы бір ирандық танкердің 1 миллион баррель мұнаймен жолға шыққаны тіркелді.
АҚШ пен Иран арасындағы соғысты тоқтату жөніндегі келісім 14 маусымда жасалған. Қақтығыс ақпан айының соңында АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған әуе шабуылдарынан кейін басталған еді. Келісім аясында өңірдегі барлық әскери іс-қимылдарды дереу тоқтату көзделген.
Алдағы 60 күн ішінде Тегеран мен Вашингтон түпкілікті бейбіт келісімнің шарттарын әзірлеуі тиіс. Иран Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, АҚШ ирандық порттарға қойылған теңіз блокадасын 16 маусымда алып тастаған.
Дегенмен, әлемдік мұнай тасымалы үшін маңызды саналатын Ормуз бұғазының тағдыры әлі де талқылануда. АҚШ президенті Дональд Трамп бұғаз жақын уақытта толық ашылып, кемелерден ешқандай төлем алынбайтынын мәлімдеді. Ал Иран билігі Ормуз бұғазын 30 күн ішінде ашуды жоспарлап отырғанын, алайда кеме қатынасы үшін төлем енгізілуі мүмкін екенін айтып отыр.
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