Иран мен Оман Ормуз бұғазы бойынша келісімге жақындады
Ормуз бұғазы – әлемдегі мұнай тасымалының негізгі бағыттарының бірі.
Иран мен Оман арасында Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына қатысты жүргізіліп жатқан келіссөздер соңғы кезеңге жақындады. Бұл туралы Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи мәлімдеді, деп хабарлады ТАСС агенттігі.
Министрдің айтуынша, үкімет отырысында келіссөздердің қазіргі барысы талқыланып, олардың айтарлықтай ілгерілегені атап өтілді.
«Келіссөздер барысында елеулі ілгерілеуге қол жеткізілді. Процесс аяқталуға жақын», – делінген Аббас Арагчидің Telegram-арнасында жарияланған хабарламада.
Бұған дейін Иранның Fars агенттігі Тегеранның Ормуз бұғазын ашуға келісім бергені туралы ақпаратты жоққа шығарған болатын. Агенттік Израильдің N12 телеарнасы таратқан, Иранның Катардың кеме қатынасын қалыпқа келтіру жөніндегі делдалдық ұсынысын қабылдағаны туралы мәлімет шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді.
Ормуз бұғазы – әлемдегі мұнай тасымалының негізгі бағыттарының бірі. Сондықтан бұл аймақтағы келіссөздердің нәтижесі халықаралық энергетикалық нарық пен өңірлік қауіпсіздік үшін маңызды саналады.
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