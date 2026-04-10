Иран мәлімдемесі: Хаменеи жеңіс туралы айтып, Парсы шығанағы елдеріне үндеу жасады
Иранның жоғарғы көшбасшысы Моджтаба Хаменеи халыққа және Парсы шығанағы елдеріне арнап үндеу жасады.
Хаменеи өз сөзінде қазіргі уақытқа дейін Иран АҚШ пен Израильмен болған қақтығыста жеңіске жетті деп мәлімдеді. Хаменеи бұл жағдайды “үшінші қасиетті қорғаныс” деп атап, ел тұрғындарын осы жеңіспен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.
Сонымен қатар, ықтимал бейбіт келіссөздер аясында Тегеран соғысқа ұмтылмайтынын, бірақ өз құқықтарынан бас тартпайтынын айтты.
Хаменеи Иранның Ормуз бұғазы үстіндегі бақылауын күшейтетінін де жеткізді. Оның айтуынша, бұл бағыттағы басқару жаңа деңгейге шығарылады.
Сондай-ақ Иран АҚШ пен Израильден келтірілген шығын үшін өтемақы талап ететінін мәлімдеді. Жоғарғы көшбасшы қақтығыстар кезінде қаза тапқандар үшін кек алу ниеті бар екенін де атап өтті.
Бүгін және осы сәтке дейін біз сіздердің үшінші эпикалық қасиетті қорғанысты (АҚШ және Израильмен қазіргі қақтығыс - ред.) жеңіп алғандарыңызды сенімді түрде айта аламыз, – деді Хаменеи.
Оның отандастарына жолдаған үндеуін оның баспасөз қызметі жариялады.
Парсы шығанағы елдеріне қарата ол “дұрыс тарапты таңдауға” және “жалған уәделерге сенбеуге” шақырды.
Ал АҚШ президенті Дональд Трамп 8 сәуірге қараған түні Иранмен екі аптаға атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілгенін мәлімдеген болатын. Сонымен бірге, егер келісім бұзылса, Иранды “өте ауыр салдарлар” күтетіні жөнінде ескерткен.
