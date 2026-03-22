Иран Еуропаға Гренландияны қорғауға көмектесуге дайын екенін мәлімдеді
Оның айтуынша, егер еуропалық елдер Гренландияны өздері қорғай алмаса, Тегераннан көмек сұрай алады.
Бүгiн 2026, 07:48
76Фото: Lucas Jackson/Reuters
Иран полициясының бастығы генерал Реза Радан Еуропа елдеріне Гренландия мүдделерін қорғауға көмектесуге дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, генерал бұл мәлімдемені Тегерандағы Вали-Аср орталық алаңында өткен митингте жасаған. Оның айтуынша, егер еуропалық елдер Гренландияны өздері қорғай алмаса, Тегераннан көмек сұрай алады.
Бізге хабарласыңыздар, біз келеміз, - деді Радан.
