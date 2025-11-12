Иран бейбіт ядролық бағдарламасын дамытуға дайын екенін мәлімдеді

Иран Ислам Республикасы ядролық бағдарламасы төңірегіндегі келіспеушіліктерді шешу үшін бейбіт келісімге қол жеткізуге ұмтылатынын растады. Бұл туралы Иран Сыртқы істер министрінің орынбасары Саид Хатибзаде Абу-Дабиде өткен Abu Dhabi Strategic Debate конференциясында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Иран өкілінің айтуынша, ел билігі азаматтық ядролық бағдарламаны дамытуға ниетті және оның мақсаты – тек бейбіт мақсаттағы атом энергиясын пайдалану.
Иран ядролық қаруға ұмтылмайды және бейбіт келісімге адал. Біз халықаралық кепілдіктер беруге дайынбыз, – деді Хатибзаде.
Сонымен қатар, ол Вашингтон тарапынан қайшылықты сигналдар келіп жатқанын айтып, ядролық мәселені шешудің жалғыз жолы – дипломатия мен өзара құрметке негізделген келіссөздер екенін атап өтті.
Иран мен алты мемлекет (АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Ресей және Қытай) 2015 жылы ядролық бағдарламаны шектеу жөніндегі Бірлескен кешенді іс-қимыл жоспарына (БКІЖ) қол қойған еді. Алайда АҚШ 2018 жылы Дональд Трамптың шешімімен бұл келісімнен шыққаннан кейін Иран уран байыту деңгейін 60%-ға дейін арттырды.
АҚШ пен Иран арасындағы жаңа келісімге қатысты келіссөздер бірнеше рет жүргізілгенімен, уран байыту талаптары бойынша келіспеушіліктер тараптарды ортақ шешімге жеткізген жоқ.
Бізге дипломатия қажет. Бұл – өзара жеңілдіктер мен теңдік қағидатына негізделген жол, – деді Иран СІМ өкілі.