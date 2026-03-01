Иран АҚШ пен Ұлыбританияның үш танкеріне шабуыл жасағанын жариялады
Иран Израильге, сондай-ақ БАӘ-ні қоса алғанда, америкалық базаларды орналастыратын елдерге шабуыл жасауды бастады.
Иран Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазында АҚШ пен Ұлыбританияның үш танкеріне зымыран соққыларын жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ислам революциясы күзетшілер корпусының (IRGC) баспасөз қызметі мәлімдеді.
Парсы шығанағы мен Ормуз бұғазында ережелерді бұзған үш АҚШ пен Ұлыбритания танкеріне зымырандар тиіп, өртеніп жатыр, – деп мәлімдеді IRGC (IRGC басқаратын Иранның Fars ақпарат агенттігінің сілтемесі).
IRGC бүгін АҚШ-тың USS Abraham Lincoln ұшақ тасымалдаушы кемесіне шабуыл жасағанын жариялады. Алайда, кейінірек АҚШ Орталық қолбасшылығы Иран атқан зымырандар тасымалдаушы кемеге жете алмағанын мәлімдеді.
28 ақпан таңертең АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операция бастады, нәтижесінде Иранның Жоғарғы көсемі Әли Хаменеи қаза тапты. Тегеран кек алу операциясының басталғанын жариялап, Израильге, сондай-ақ БАӘ-ні қоса алғанда, америкалық базаларды орналастыратын елдерге шабуыл жасады.
