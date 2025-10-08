iPhone авторы қолданушыларынан кешірім сұрады

Apple компаниясының бұрынғы бас дизайнері Джонни Айв iPhone құрылғысының адамдарды гаджеттерге тәуелді еткенін мойындап, қолданушыларынан кешірім сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі PCMag басылымына сілтеме жасап.
OpenAI компаниясының әзірлеушілер конференциясында сөйлеген Джонни Айв (қазір ол осы компаниямен бірге жасанды интеллект негізінде жаңа құрылғы жасап жатыр) адамзат пен технология арасындағы қарым-қатынас күрделеніп кеткенін атап өтті.
Кешіріңіздер, сіздердің барлығыңыз телефонға тым тәуелді болып қалдыңыздар, – деді Айв, iPhone, Mac, iPad және басқа да Apple өнімдерінің негізін қалаушылардың бірі ретінде танылған дизайнер.
Ол компанияда 1992 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеген.
Кәсіпкердің айтуынша, ол қазіргі уақытта смартфоннан да тиімді жаңа құрылғы жасау үстінде.
Адам мен технология арасындағы қарым-қатынас қиын десем, бұл тым жұмсақ айтылған сөз болады, – деді ол.
Айвтың мақсаты – пайдаланушыны өзіне тәуелді етпейтін, тек қажет кезде жұмыс істейтін қарапайым әрі ыңғайлы құрылғы жасау.
