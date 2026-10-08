Инвестициялар туралы келісім: Ақтөбеде шыны ыдыс шығаратын зауыт салынады
Кәсіпорыс құрылысын 2026 жылдың IV тоқсанында бастау, ал оны пайдалануға беру 2029 жылға жоспарланып отыр. Инвестициялардың жалпы көлемі 60 млрд теңгені, жобалық қуаттылығы – жылына 256 млн бірлік шыны ыдыс өндіруді құрайды.
Үкімет Мемлекет басшысының өңдеу өнеркәсібіне инвестициялар тарту мен импортты алмастыру және локализациялауды арттыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Ақтөбе қаласында Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Aktobe Steklo ЖШС арасында шыны ыдыстар өндіретін зауыт салу бойынша инвестициялар туралы келісімге қол қоюды мақұлдады.
Тиісті қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды.
Кәсіпорыс құрылысын 2026 жылдың IV тоқсанында бастау, ал оны пайдалануға беру 2029 жылға жоспарланып отыр. Инвестициялардың жалпы көлемі 60 млрд теңгені, жобалық қуаттылығы – жылына 256 млн бірлік шыны ыдыс өндіруді құрайды.
Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында шыныдан жасалған өнімнің өзіндік өндірісі жоқ. Жаңа зауыт отандық шыны ыдыстың өндірісін ұлғайтуға және оның ішкі нарықтағы ұсынысын кеңейтуге мүмкіндік береді. Кәсіпорын өнімдерінің 80%-на дейін Қазақстанда сату, қалған бөлігін Орталық Азия елдерінің нарықтарына шығару жоспарлануда.
Өндіріс шикізатты сұрыптаудың, технологиялық үдерістерді басқарудың және сапаны бақылаудың заманауи автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылатын болады. Өнімді шығару кезінде отандық табиғи минералды шикізатты, сондай-ақ қазақстандық өндірушілердің тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін пайдалану жоспарлануда.
Жоба сонымен қатар қайталама шикізатты пайдалануды біртіндеп арттыруды көздейді. Жобаны қаржыландыру кезеңінде оларды өндірісте қайта пайдалана отырып, 245 мың тоннадан астам шыны қалдықтарын қайта өңдеу жоспарлануда.
Жоба аясында 300-ге жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Қазақстандық мамандар үшін үздіксіз оқыту және біліктілікті арттыру көзделген.
Кәсіпорынның іске қосылуы тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі тарапынан қосымша сұраныс туғызады: отандық шыны ыдыстың ұсынысын ұлғайту жеткізу мерзімдерін қысқартуға және аралас салалардағы кәсіпорындарды жабдықтаудың тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Қайталама ресурстар секторы да дамиды – ең алдымен, шыны сынықтарын жинау, сұрыптау және кейіннен оларды қайта өңдеп, өндірісте қайта пайдалану үшін шоғырландыру бағытында жұмыс жүргізіледі.
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