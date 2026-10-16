«Instagram немесе Threads: Қазақстанда қандай әлеуметтік желілер ең танымал?
Instagram белсенді авторлар мен жарияланымдар саны бойынша Қазақстандағы ең танымал алаң болып қала береді. Екінші орынға қысқа уақыт ішінде қоғамдық мәселелерді талқылайтын негізгі алаңдардың біріне айналған Threads шықты. Mұндай деректерді Brand Analytics компаниясы 2026 жылдың тамыз айындағы әлеуметтік желілерді зерттеу қорытындысы бойынша ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстанда қай әлеуметтік желілер көш бастап тұр?
Зерттеу деректері бойынша, бір ай ішінде Instagram желісінде 43,88 млн хабарлама жарияланған. Контентті 4,75 млн қолданушы жасаған.
Екінші орынды Threads иеленді – 13,52 млн жарияланым және 1,23 млн белсенді автор.
Зерттеушілер Threads желісі оқиғаларды, жеке шағымдар мен қоғамдық мәселелерді талқылау үшін жиі қолданыла бастағанын атап өтеді. Көбінесе пайдаланушылар осында кейіннен БАҚ пен мемлекеттік органдардың назарын аударатын мәселелер туралы әңгімелейді.
Бұл жерде алаң аудиториясы негізінен әйелдер – белсенді авторлардың 67,3%-ын әйелдер құрайды. Жарияланымдарды көбінесе 18 бен 34 жас аралығындағы қолданушылар орналастырады.
Instagram да негізінен әйелдерге арналған алаң болып қала береді – авторлар арасындағы әйелдердің үлесі 68%.
Бір жыл ішінде Instagram-дағы белсенді авторлардың саны 6%-ға қысқарғанымен, жарияланымдар саны 13%-ға көбейді. Орта есеппен бір қолданушы айына тоғыз хабарлама орналастырған.
Басқа әлеуметтік платформалардың арасынан зерттеушілер Facebook пен YouTube-ті атап өтті. Бір жыл ішінде Facebook-тегі белсенділік екі есеге жуық өсті, ал YouTube-тегі жарияланымдар саны 20%-ға артты.
Қазақстандықтар қай тілде жазады?
Қазақтілді контенттің өскеніне қарамастан, Қазақстанның әлеуметтік желілерінде әлі де орыс тілі басым.
YouTube-те оның үлесі 78,2%, «ВКонтактеде» – 71,3%, «Одноклассникиде» – 71,1%.
Сонымен қатар Facebook-те қазақ тіліндегі жарияланымдар орыс тіліне қарағанда көбірек – 41,4% қарсы 39,2%.
Threads желісінде қазақ тіліндегі хабарламалардың үлесі 19%, Instagram-да – 18,8%.
Тамыз айында қазақ тіліндегі ең көп жарияланымдар Instagram-да орналастырылған – 5,47 млн. Одан кейін 3,63 млн хабарламамен Threads және 2,51 млн хабарламамен TikTok тұр.
Қазақстандықтар жаңалықтарды қайдан біледі?
Зерттеуде сондай-ақ 2026 жылдың ақпан-наурыз айларында 1100 респонденттің қатысуымен өткізілген Demoscope сауалнамасының нәтижелері келтірілген.
Сауалнамаға қатысқандардың 55,9%-ы әлеуметтік желілерді негізгі жаңалық көзі деп атады. Интернет-ресурстарды 30,6%, теледидарды 30,2% қалайды.
Бұл жерде ақпаратқа деген сенім басқаша бөлінген. Мемлекеттік БАҚ-қа сауалнамаға қатысушылардың 57,4%-ы, жеке меншік БАҚ-қа 37,3%-ы сенеді. Блогерлер мен пікір көшбасшыларына 16,6%-ы сенеді.
Зерттеушілер әлеуметтік желілер оқиғалар туралы алғашқы хабарлар пайда болатын орынға айналып келе жатқанын, ал қолданушылар тексерілген ақпарат үшін БАҚ-қа жүгінетінін атап өтеді.
Brand Analytics деректері бойынша, Қазақстанда интернетті халықтың 93,4%-ы пайдаланады, ал әлеуметтік желілердегі профильдер саны 16,9 млн-ға жетті.
Зерттеу ашық жарияланымдарды, пікірлерді және басқа да жалпыға қолжетімді хабарламаларды қамтиды. Мұнда айына кемінде бір жария жазба орналастырған белсенді авторлар ескерілді.
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