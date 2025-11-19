Инфляция мен Эпштейн ісі: Трамптың рейтингі күрт төмендеді

Reuters/Ipsos жүргізген жаңа сауалнамаға сәйкес, АҚШ президенті Дональд Трамптың мақұлдау рейтингі 38%-ға дейін төмендеп, ол билікке қайта оралғаннан бергі ең төменгі көрсеткішті тіркеді. Зерттеу америкалықтардың тұрмыс құнының өсуіне және марқұм миллиардер Джеффри Эпштейнге қатысты тергеуге байланысты наразылығын көрсетеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Сауалнама төрт күн бойы жүргізіліп, дүйсенбі күні аяқталған. Онда ел бойынша 1 017 ересек азамат қатысқан.
Қарашаның басымен салыстырғанда Трамптың мақұлдауы екі пунктке құлдыраған. Президенттік мерзімі басталған сәтте оның рейтингі 47% болған еді, ал бүгінгі көрсеткіш оның алғашқы мерзіміндегі ең төмен деңгейге және Джо Байденнің ең төмен рейтингіне (35%) жақындап отыр.
Америкалықтардың тек 26%-ы ғана Трамптың өмір сүру құнын төмендету саясатын құптайды. Инфляцияның жоғары деңгейде сақталуы, азық-түлік пен күнделікті қажетті тауарлардың қымбаттауы халық көңіл-күйіне әсер етуде. Сауалнамаға қатысқандардың 65%-ы, оның ішінде әрбір үшінші республикашыл, президенттің бұл бағыттағы жұмысына көңілі толмайтынын айтқан.
Эпштейн ісіне қатысты құжаттардың жариялануы да Трампқа қысым түсіріп отыр. Республикалық партия өкілдер палатасы Әділет департаментіне құжаттарды ашуды міндеттейтін қаулыны қабылдады. Осыған дейін Трамп бұған қарсы болған, алайда сын күшейген соң өз ұстанымын өзгертті.
Сауалнама американдықтардың тек 20%-ы ғана Трамптың Эпштейн ісін жүргізу тәсілін қолдайтынын көрсетті. Сонымен қатар, респонденттердің 70%-ы, соның ішінде республикашылардың 60%-ы үкімет Эпштейннің клиенттері туралы ақпаратты жасырып отыр деп санайды.
Республикашылар арасындағы Трамптың қолдауы да біршама азайған: ай басында 87% болса, қазір 82%. Соған қарамастан, ол партия ішінде әлі де ең ықпалды тұлға саналады.
Сарапшылардың пікірінше, рейтингтің төмендеуі 2026 жылғы аралық сайлауларда Республикалық партияға кері әсер етуі мүмкін.