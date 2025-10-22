Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Инфляция 12,9%-ға жетті: Ұлттық банк ақша саясатын қатаңдатады

Бүгiн, 11:48
BAQ.KZ коллажы
Ұлттық банк инфляцияны тежеу мақсатында тұтынушылық несиеге шектеу қоюы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов Мәжілістің отырысында мәлімдеді.

Айтуынша, Қазақстанда инфляция қаңтардағы 8,9%-дан қыркүйекте 12,9%-ға дейін өсті. Бағаның мұндай жеделдеуі елдегі ақша-кредит шарттарының әлсіреуіне әкелген. Жылдың бірінші жартысында инфляция 10–11% деңгейінде болған кезде базалық мөлшерлеме 16,5% еді. Бұл жағдайда нақты мөлшерлеме шамамен 5% болған. Алайда инфляцияның 12,9%-ға дейін өсуі нәтижесінде нақты базалық мөлшерлеме 3,6%-ға дейін төмендеп кеткен.

Мұндай жағдайда қатаң ақша-кредит саясаты туралы айту қиын. Инфляцияның жоғары деңгейі, сауда балансы профицитінің азаюы және импортқа сұраныстың артуы теңгенің әлсіреуіне де ықпал етті, – деді Сүлейменов.

Осыған байланысты Ұлттық банк макроэкономикалық тепе-теңдікті қалпына келтіру және инфляцияны бақылаудан шығармау мақсатында 10 қазанда базалық мөлшерлемені 18%-ға дейін көтерді.

Реттеуші бұл шешім инфляциялық қысымды төмендетіп, инфляциялық күтулерді тұрақтандыруға, теңгедегі активтердің құнын арттыруға және ұлттық валютаны нығайтуға бағытталғанын атап өтті.

