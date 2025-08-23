Илон Маск жұмыстан шығарылған 6000 X қызметкеріне өтемақы төлеуге келіседі

X Company (бұрынғы Twitter) мен оның иесі Илон Маск жұмыстан босатылған қызметкерлермен келісімге келді, олар жаппай жұмыстан босатылғаннан кейін төленбеген жұмыстан шығу ақысы үшін шамамен 500 миллион доллар талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Associated Press-ке сілтеме жасап.
Сот ісін бұрынғы қызметкер Кортни Макмиллиан қозғаған. Ол 2022 жылы Маск әлеуметтік желіні сатып алғаннан кейін жұмыстан босатылған 6000-ға жуық адамның мүддесін қорғады. Сол кезде компанияның қызметкерлерінің жартысынан көбі компанияны тастап кетті. Талапкерлердің айтуынша, басшылық алты айлық жалақыға тең өтемақы төлеуге уәде еткен, бірақ соңында көбіне бір ай ғана төлеген немесе мүлдем төлемеген.
21 тамызда тараптар істі тоқтата тұру туралы бірлескен өтініш берген. Келесі күні Сан-Францискодағы сот тараптарға құжаттарды толтыруға уақыт беру үшін тыңдауды кейінге қалдырды. Мәміленің шарттары әлі жарияланған жоқ, соңғы шешім сотта қалды.
Twitter-ден кейін жаппай жұмыстан босату бүкіл IT-индустрияны қамтыды – Meta, Google және Microsoft қызметкерлерін жоғалта бастады. Пандемия кезінде олар адамдарды белсенді түрде жалдады, бірақ кейінірек шығындарды азайту үшін қызметкерлерді жаппай жұмыстан шығара бастады.