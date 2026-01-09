ІІМ-де үлкен ауыс-түйіс: Алматы, Түркістан және өзге өңірлерде полиция басшылары жаңарды

Жоспарлы ротация тәртібі аясында Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің Президент Әкімшілігімен келісілген бұйрығына сәйкес бірқатар кадрлық тағайындаулар жүзеге асырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ішкі істер министрі Ержан Сәденовтің айтуынша, басшылық құрамды ротациялау құқықтық тәртіпті одан әрі нығайтуға, қызметтік қызметтің тиімділігін арттыруға бағытталған.
Атап айтқанда:
- Полиция генерал-майоры Айдос Рысбаев, бұған дейін көліктегі полиция департаментінің бастығы қызметін атқарған, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Мұрат Қабденов, бұрын Түркістан облысының полиция департаментін басқарған, Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалды.
- Генерал-майор Арыстанғани Заппаров, бұған дейін Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы болған, Түркістан облысының полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Айдын Қабдұлдинов, бұрын Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаментін басқарған, Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы қызметіне тағайындалды.
- Полиция полковнигі Абай Жүсіпов, бұған дейін Ақтөбе облысының полиция департаментінің бастығы болған, Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Қайыркен Алиев, бұрын Ұлытау облысының полиция департаментін басқарған, Ақтөбе облысының полиция департаментінің бастығы қызметіне тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Нұрхат Оразбаев, бұған дейін Атырау облысының полиция департаментінің бастығы болған, Ұлытау облысының полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Оңал Бекеев, бұрын Ішкі істер министрлігі аппаратының басшысы қызметін атқарған, Атырау облысының полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.