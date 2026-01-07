Иерусалимде автобус әскерге шақыруға қарсы наразылық білдірушілерді қағып кетті

Иерусалимде автобус әскери шақыруға наразылық білдірген ультра-православиелік еврейлерді қағып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ The Jerusalem Post басылымына сілтеме жасап.
Израиль Ұлттық медициналық қызметінің мәліметі бойынша, бір адам қаза тауып, үшеуі жарақат алған.
Газеттер автобус жүргізушісі оқиға орнында ұсталғанын хабарлайды.
6 қаңтар кешінде Иерусалимде мыңдаған ультра-православиелік еврейлер жиналды. БАҚ хабарлауынша, наразылықты еврей қауымдастығының ең діндар мүшелерін Израиль қорғаныс күштеріне шақыруға қарсы шыққан раввин ұйымдастырған. Наразылық білдірушілер ұстаған белгілердің бірінде: "Заң жобасына келісу иудаизмді жоюға келісу дегенді білдіреді" деп жазылған.
Алдыңғы күні де наразылық білдірушілер көшеге шықты. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау және көлік қозғалысын реттеу үшін Иерусалимде жүздеген Израиль және шекара полициясының қызметкерлері орналастырылды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері автобус адамдармен соқтығысқан аймақта көлік қозғалысының көптігі туралы ескертті.