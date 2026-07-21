Хуситтер Сауд Арабиясының теңіз бағыттарына шектеу енгізетінін мәлімдеді
Бұл мәлімдеме АҚШ-пен жаңа текетірес қаупін күшейтіп, Парсы шығанағынан тыс өңірлердегі жаһандық энергия жеткізіліміне қосымша қауіп төндіруі мүмкін.
Йемендегі хуситтер Сауд Арабиясына қарсы теңіз қоршауын енгізетінін мәлімдеді. Бұл туралы көтерілісшілердің қарулы күштерінің өкілі Яхья Сарияның мәлімдемесіне сілтеме жасап Reuters агенттігі хабарлады.
Хуситтердің мәлімдеуінше, теңіз эмбаргосы жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Олар бұл қадамды Сауд Арабиясының Йеменге қарсы ұзақ жылдар бойы жүргізіп келе жатқан қоршауына жауап ретінде түсіндірді.
Көтерілісшілердің айтуынша, бұл шешім «көзге – көз» қағидатына негізделген және Сауд Арабиясының шамамен 12 жыл бойы Йеменге көрсеткен қысымы, табиғи ресурстарын пайдалануына және теңіз, әуе мен құрлықтағы блокадасына жауап болып табылады.
Reuters агенттігінің бағалауынша, бұл мәлімдеме АҚШ-пен жаңа текетірес қаупін күшейтіп, Парсы шығанағынан тыс өңірлердегі жаһандық энергия жеткізіліміне қосымша қауіп төндіруі мүмкін. Бұл жағдай Тегеран мен Вашингтон арасындағы шиеленісті бәсеңдетуге бағытталған келіссөздер қайта жандануы мүмкін деген ақпарат аясында орын алып отыр.
Бұған дейін хуситтер Сауд Арабиясындағы Абха халықаралық әуежайына зымыран және дрондармен соққы жасағанын мәлімдеген. Сондай-ақ олар халықаралық әуе компанияларын Сауд Арабиясының әуе кеңістігін пайдаланбауға шақырған.
Ал Сауд Арабиясы бастаған әскери коалиция өз кезегінде хуситтер ұшырған зымырандардың тосқауыл қойылып, жойылғанын хабарлады.
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