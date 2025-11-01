Хуситтер БҰҰ қызметкерлерін Израильмен байланысы үшін соттауды жоспарлап отыр

Бүлікшіл «Ансар Алла» қозғалысы Израильдің көтерілісшілер бақылауындағы астанасына қарсы әрекеттерге қатысы бар деп айыпталған кем дегенде 43 йемендік БҰҰ қызметкерін сотқа тартуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады, дереккөз ретінде Хуситтердің Сыртқы істер министрінің міндетін атқарушысы Абдель Вахид Әбу Рас көрсетілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қауіпсіздік күштері іс-шараларды толық сот бақылауымен жүзеге асыруда. Прокуратура әр кезеңде хабардар болды, – деді Әбу Рас.
Ол процесс «сот талқылауы мен шешім шығаруға» әкелетінін атап өтті.
Соңғы күндері хуситтер кем дегенде алты БҰҰ қызметкерін қамауда ұстаған. Қазан айының ортасында «Ансар Алла» күштері санадағы БҰҰ кешеніне рұқсатсыз кіріп, бес йемендікті және 15 шетелдікті уақытша ұстаған, кейін барлығы босатылған.
Алдын ала дереккөздерге қарағанда, хуситтер израильдік және американдық құрылымдармен ынтымақтастық жасады деп күдіктенген адамдардың тізімін жүргізіп, іздеуді жалғастыруда.