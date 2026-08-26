Хайптың соңы тергеуге ұласты: Алматыда 43 жастағы ер адам ұсталды

Оқиғаға байланысты ықтимал есірткі қылмысы бойынша қылмыстық іс қозғалды.

26 Тамыз 2026, 04:20
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 26 Тамыз 2026, 04:20
26 Тамыз 2026, 04:20
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Алматыда полиция қызметкерлері мен қызметтік автокөлікті бейнежазбаға түсіріп, қолындағы зип-пакеттегі ақ түсті затты көрсеткен ер адам ұсталды. Видео барысында ол балағат сөздер де қолданған.

Полиция бейнежазба авторының жеке басын анықтады. Ол бұрын сотталған 43 жастағы Алматы тұрғыны болып шықты. Ер адам ұсталып, Медеу аудандық полиция басқармасына жеткізілді.

Оқиғаға байланысты ықтимал есірткі қылмысы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ ер адам ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, материалдар сотқа жолданды.

Қазіргі уақытта полиция бейнежазбада көрсетілген заттың шығу тегін, құрамы мен мөлшерін анықтап жатыр. Ұсталған азаматтың есірткінің заңсыз айналымына ықтимал қатысы да тексерілуде.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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