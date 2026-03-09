"Халықтың Ата Заңы" халық әнұраны: Қазақстан эстрадасының жұлдыздары жаңа Конституцияны қолдау үшін бірікті
Жобаға 11 танымал орындаушы қатысты.
Қазақстанның мәдениет және өнер қайраткерлері еліміздің жаңа Конституциясына арналған "Халықтың Ата Заңы" атты бірлескен әнді жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жоба өтіп жатқан саяси реформаларға қоғамдық қолдаудың жарқын көрінісінің және азаматтық бірліктің символына айналды.
Жазбаға он бір танымал орындаушы қатысты: Қайрат Баекенов, Мәдина Сәдуақасова, Заттыбек Көпбосынұлы, Бауыржан Исаев, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Сүндет Байғожин, Анна Уварова, Әділбек Байтанат және аты аңызға айналған Роза Рымбаева. Туындының соңғы бөлігі барлық қатысушылардың даусын бір хорға біріктіреді, әнге ерекше салтанат пен кең тыныс береді.
Роликтің видеосы біздің еліміздің жетістіктерінің кең панорамасын қамтиды: қазақстандық спортшылардың халықаралық аренадағы спорттық жеңістері, ғылымдағы, робототехникадағы, медицинадағы және білім берудегі табыстар, Қазақстанның сиқырлы табиғи көріністері, сондай-ақ қоғамдық және инфрақұрылымдық дамудың жарқын мысалдары көрініс тапқан.
Визуалды бөлік әннің негізгі идеясы – ел бірлігін жарқын дамудың кепілі ретінде әспеттеп, қазіргі Қазақстанның болашаққа сенімді қарайтын тұтас бейнесін қалыптастырады.
Мәдениет қайраткерлерінің бастамасы жаңа Конституция жобасын қолдаудың және қоғамды тұрақтылық, сабақтастық және Қазақстанның тұрақты прогрессі идеясы төңірегінде біріктірудің маңызды белгісі болды.
Еске саламыз, жаңа Конституцияны қабылдау бойынша республикалық референдум 15 наурызда өтеді.
