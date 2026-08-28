Халық кеңесі жастарға қандай мүмкіндік береді? Сарапшы түсіндірді
Халық кеңесі жас белсенділер мен сарапшылар үшін үлкен саясатқа қадам басатын нақты алаңдардың біріне айналауы мүмкін. Алайда жаңа орган мүшесінің мәртебесі өздігінен мансапқа кепілдік бермейді. Сарапшы BAQ.KZ сайтына жастар үшін қандай мүмкіндіктер ашылатынын және мұнда медиалық танымалдық неге басты өлшем болмауы тиіс екенін түсіндірді.
Конституциялық заңға сәйкес, Қазақстан Халық Кеңесінің құрамына 126 адам кіреді: этномәдени бірлестіктерден, қоғамдық бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардан, сондай-ақ Астананың, облыстар мен республикалық маңызы бар қалалардың мәслихаттары мен қоғамдық кеңестерінен әрқайсысынан 42 өкілден болады.
Кандидаттарды азаматтық қоғам институттары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ұсыныстарын ескере отырып, Халық кеңесінің Хатшылығы қалыптастырады. Содан кейін құрамды Қазақстан Президенті бекітеді. Кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі төрт жылды құрайды.
ҚР Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің мүшесі Жандос Ақтаевтың айтуынша, Халық кеңесі жастарға қоғамдық белсендіктен мемлекеттік шешімдерді әзірлеуге қатысуға көшуге әлеуетті түрде мүмкіндік береді.
Ол кеңес құрамына қоғамдық бірлестіктердің, ҮЕҰ-ның, мәслихаттардың, қоғамдық кеңестердің және этномәдени бірлестіктердің өкілдері кіре алатынын еске салды. Бұл ретте қоғамдық сектор өкілдері үшін кемінде үш жылдық тәжірибе талабы қарастырылған.
«Жас белсенді немесе сарапшы үшін бұл шынымен де жалпыұлттық диалогқа қатысу тәжірибесін алатын институционалдық алаңдардың біріне айналауы мүмкін. Бірақ мен мұны «үлкен саясатқа апаратын төте жол» деп атамас едім», – деп атап өтті Ақтаев.
Оның пікірінше, басты мәселе – Халық кеңесіне түсу фактісінің өзі емес, оның қатысушылары жұмысының сапасы.
«Егер жас жігіт немесе бойжеткен ол жерге тек өмірбаянындағы бір жол үшін келсе, бұл көп пайда әкелмейді. Егер ол кәсіби сараптамамен, өңірлік мәселелерді түсінумен және өз ұсыныстары үшін жауапкершілікті өзіне алуға дайындықпен келсе – бұл үлкен саяси мектепке айналуы мүмкін», – деді ол.
Тек астаналық белсенділерге ғана емес
Ақтаев жаңа саяси алаңдарды негізінен ірі қалалардан шыққан ең танымал және медиалық белсенділер иемденіп қалуы мүмкін екенін бөлек қатер ретінде көреді.
Оның айтуынша, әлеуметтік желілердегі танымалдық өңірлерден келген жас мамандар алдында автоматты түрде артықшылық бермеуі тиіс.
«Қазіргі қоғамдық өкілдік жүйесін тек медиалық танымалдық принципіне негіздеуге болмайды. Әлеуметтік желілердегі атақ қоғамдық мандатты автоматты түрде білдірмеуі тиіс», – деп баса айтты ол.
Ақтаев жас өкілдерді іріктеу кезінде нақты нәтижелерді, кәсіби құзыреттілікті, адамдармен жұмыс істеу тәжірибесін және нақты әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіре алу қабілетін ескеру маңыздырақ деп есептейді.
Оның пікірінше, егер жас адамның артында нақты атқарылған жұмыс тұрса, аудан орталығынан шыққан жастың да республикалық деңгейге шығуға бірдей мүмкіндігі болуы тиіс.
Партия билеті жалғыз бағыт емес
Тағы бір маңызды тезис – саяси мансап бүгінде міндетті түрде партиядан басталуы тиіс емес.
Ақтаев бірнеше ықтимал траекторияны атап өтті: қоғамдық қызмет, сараптамалық жұмыс, жергілікті өзін-өзі басқару, жастар ұйымдары, ғылым және кәсіби сала.
«Партиялық билеттің болуынан, құзыреттердің, тәжірибенің, беделдің және адамдармен жұмыс істей білу қабілетінің болуы маңыздырақ», – деп атап өтті ол.
Сонымен қатар, партиялар, оның айтуынша, дәл партиялық мансап құруды жоспарлайтын немесе кейіннен сайланбалы лауазымдарға үміткер болатын адамдар үшін бұрынғыдай маңызды мектеп болып қала береді.
Саяси мансап үшін шынымен не қажет?
Ақтаев жас саясаткерге қойылатын талаптарды үш элементке тоғыстырды.
«Сараптамалық мазмұн береді. Қоғамдық қызмет сенім тудырады. Саяси жұмыс институционалдық тәжірибе береді», – деді ол.
Мемлекеттік басқарудың күрделене түсуіне байланысты экономиканы, құқықты, цифрлық технологияларды, әлеуметтік процестер мен халықаралық күн тәртібін түсінетін адамдарға деген сұраныс арта түсуде.
Нәтижесінде Халық кеңесі жастардың бір бөлігі үшін шынымен де жаңа саяси бағыт бола алады. Бірақ оның нақты құндылығы жүйенің ең көзге түскендерді емес, ең дайындалғандарды – соның ішінде ірі қалалардан тыс жерлерден де іріктей алуына байланысты болады.
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