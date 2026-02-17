Гутерриш Израильдің Батыс жағалаудағы әрекетін халықаралық құқыққа қайшы деп атады
Қазіргі жағдай екі мемлекет ымыраға келеді деген үмітті әлсіретіп отыр.
Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антониу Гутерриш Тель-Авив билігінің оккупацияланған Батыс жағалаудағы C аймағында жер учаскелерін тіркеу рәсімін қайта бастағанын қатаң сынға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu-ға сілтеме жасап.
БҰҰ Бас хатшысының баспасөз хатшысы Стефан Дюжаррик күнделікті баспасөз мәслихатында журналистерге Израильдің Батыс жағалауда адам құқықтарын бұзу фактілері туралы ақпарат берді.
Бас хатшы (Гутерриш) Израиль үкіметінің 15 ақпанда оккупацияланған Батыс жағалаудағы C аймағында жерді тіркеу рәсімін қайта бастау туралы шешімін айыптады деп айта аламын, – деді ол.
Дюжаррик бұл шешім палестиналықтардың өз меншігінен айырылуына алып келуі мүмкін екенін және Израильдің аталған өңірдегі бақылауын кеңейту қаупін күшейтетінін ескертті. Оның айтуынша, мұндай шаралар, соның ішінде Израильдің оккупацияланған Палестина аумақтарында болуын жалғастыруы тұрақтылықты шайқалтып қана қоймай, заңсыз болып саналады және халықаралық сот ескерткендей, халықаралық құқыққа қайшы келеді.
Баспасөз хатшысы Израиль үкіметін бұл шешімнен бас тартуға шақырды.
Гутерриштің "бұл жердегі қазіргі жағдай" екі мемлекет қағидатына негізделген шешімге деген үмітті әлсіретіп отыр деген ескертуін қайталаған Дюжаррик Бас хатшының тағы бір пікірін де жеткізді. Оның айтуынша, оккупацияланған Батыс жағалаудағы барлық израильдік қоныстар, соның ішінде Шығыс Иерусалим мен соған қатысты режимдер "ешқандай заңды күшке ие емес".
Израиль мен Палестина басшылығы арасындағы Осло келісімдеріне сәйкес, C аймағы Батыс жағалаудың 61 пайызын қамтиды. Тель-Авивтің бұл бағыттағы соңғы шешімі C аймағындағы жерлерді "мемлекеттік меншік" ретінде тіркеуге жол ашып отыр.
