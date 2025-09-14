Грузияда бұрынғы қорғаныс министрі Бурчуладзе тұтқындалды

Грузия соты бұрынғы қорғаныс министрі Хуаншер Бурчуладзені билігін асыра пайдаланып, заңсыз табысын заңдастыру ісі бойынша қамауға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тергеу 2023 жылы экс-министрдің орынбасары, туысы және Қорғаныс министрлігі сатып алу департаментінің бұрынғы басшысымен бірге әскери госпитальға белгіленген 3,94 миллион лари емес, 2,6 миллион лари тұратын құрал-жабдықты өткізгенін анықтады. Салдарынан министрлікке 1,3 миллион лариден (261 миллион теңге) астам шығын келтірілген.
Сонымен қатар, 2025 жылдың наурыз айында Бурчуладзе әйелімен бірге Испаниядан 544 мың еуроға (345 миллион теңге) жылжымайтын мүлік сатып алған. Қаражат көзін жасыру үшін олар Цкнетиде жалған сатып алу-сату шартын жасаған. Бұрынғы министрге қызмет бабын асыра пайдаланды және заңсыз кірісті заңдастырды деген айып тағылып отыр.
Іс жүргізіліп жатқан бап бойынша 9-12 жылға бас бостандығынан айыру қарастырылған. Сот Бурчуладзені қамауға алу туралы шешім қабылдады, бұлтартпау шарасы - бас бостандығынан айыру.
Тергеу ісі бойынша фактілерді тексеру және дәлелдемелерді жинауды жалғастыруда.