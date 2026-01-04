Грекиядағы барлық әуе рейсі техникалық ақауға байланысты тоқтатылды

Kiprinform хабарлауынша, Грециядағы барлық рейстер Афиныдағы техникалық ақауға байланысты тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгін, 4 қаңтарда, елде әуе қозғалысын басқару жүйесінің елеулі ақауы болды. Афины ұшу ақпараты аймағында (Афины FIR) негізгі радиобайланыс жүйесі істен шықты, бұл ұшу мен қонуды қауіпсіз үйлестіруді мүмкін емес етті.
Ел бойынша ұшу және қону тоқтатылды, мыңдаған жолаушы әуежайларда қалып қойды, кейбір халықаралық рейстер басқа әуежайларға ауыстырылды, ал қолданыстағы ұшақтар төтенше жағдайлар процедуралары арқылы өңделді. Афиныдағы Элефтериос Венизелос әуежайы әсіресе қатты зардап шекті, әуе компаниялары рейстерді қайта жоспарлауға және жолаушыларға ақшаны қайтаруға тырысты.
Афиныдағы мәселелер көршілес Кипрге де әсер етті, Гермес әуежайлары жоспарланған рейстерде айтарлықтай үзілістер болғанын хабарлады. Ларнака әуежайында үш рейс тоқтатылды, бұл шамамен 500 жолаушыға әсер етті.
Ақаулық Афины мен Македониядағы аймақтық басқару орталықтарындағы орталық радиожиілік жүйелеріне байланысты болды. Қарапайым тілмен айтқанда, ұшқыштар мен әуе қозғалысын басқарушылар арасындағы радиобайланыс жүйесі істен шықты, бұл ұшу операцияларын қауіпсіз етпеді. Электр қуатының үзілуінің ұзақтығы белгісіз болғандықтан, ұшқыштар автоматтандырылған техникалық жүйелердің көмегінсіз ұшақты басқарып, қолмен қонуға мәжбүр.
Техникалық топтар үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Ұшу толық жүйені тексергеннен кейін кезең-кезеңімен қайта басталады.